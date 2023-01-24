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Son dakika! Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Son dakika! Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Milyonlarca memur emeklisinin merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını ifadelerine yer verildi.

Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.

Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmedi.



Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Çalışma Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamında 2,3 milyon kişiye 7,8 milyar TL ek gösterge farkı ödeneceğini ve 15 Ocak itibarıyla oluşan ek gösterge farklarının 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A-Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

II- 2022 YILI EK ÖDEMESİ

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.

9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

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