ABD’li teknoloji devi Microsoft 10 bin kişiyi işten çıkarıyor: Resesyon vurgusu

RESESYON VURGUSU YAPTILAR

Müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirten Nadella, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nadella, şirketin bu durumdan daha güçlü ve daha rekabetçi çıkacağından emin olduğunu ancak bu gelişmeler doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini kaydetti.