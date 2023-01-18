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ABD'li teknoloji devi Microsoft 10 bin kişiyi işten çıkarıyor: Resesyon vurgusu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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ABD’li teknoloji devi Microsoft 10 bin kişiyi işten çıkarıyor: Resesyon vurgusu

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirterek, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda, önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini, müşteriler ve iş ortaklarıyla görüşmeler yaptığını aktardı.

RESESYON VURGUSU YAPTILAR

Müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirten Nadella, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nadella, şirketin bu durumdan daha güçlü ve daha rekabetçi çıkacağından emin olduğunu ancak bu gelişmeler doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİN SONUNA KADAR 10 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Microsoft'un maliyetlerini geliri ve müşteri talebiyle uyumla hale getireceklerini aktaran Nadella, bu kapsamda 2023 mali yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin kişinin işine son verileceğini bildirdi.

Nadella, bu sayının Microsoft'un toplam çalışan sayısının yüzde 5'inden daha azına denk geldiğini hatırlattı ve bazı alanlarda pozisyonları ortadan kaldırırken, önemli stratejik alanlarda işe alımlara devam edeceklerine vurgu yaptı.

Microsoft'un işten çıkarmalara ilişkin açıklaması dün basında yer alan haberlerin ardından geldi.

İngiliz Sky News'te dün yer alan bir haberde Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmayı planladığı belirtilmişti. Bloomberg de şirketin 18 Ocak'ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını duyurmuştu.

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