Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi? 4B’li memurlar 4A’lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Heyecanla beklenen kadro düzenlemesi 12 Ocak'ta Meclis'e geldi. 600 bine yakın sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Ayrıca kimlerin de kadroya geçeceği en çok araştırılanlar arasında. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçilerine kadro var mı? İşte haberin detayları...