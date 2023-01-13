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Haberler Galeri Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? 4B'li memurlar 4A'lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? 4B'li memurlar 4A'lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4B'den 4A'ya geçecek sözleşmeli personel için 12 maddelik taslak metin hazırlanmıştı. Yüz binlerce sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro düzenlemesi 12 Ocak Perşembe günü Meclis'e geldi. Şimdi ise gözler kimlerin kadroya geçeceğinde. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçilerine kadro var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:37
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Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi? 4B’li memurlar 4A’lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Heyecanla beklenen kadro düzenlemesi 12 Ocak'ta Meclis'e geldi. 600 bine yakın sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Ayrıca kimlerin de kadroya geçeceği en çok araştırılanlar arasında. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçilerine kadro var mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi? 4B’li memurlar 4A’lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Sözleşmele personele kadro tasarısı alt komisyondan geçerek Meclis'e geldi. Tasarı, komisyon ve genel kurul aşamalarından geçtikten sonra yasalaşacak. Tasarının Meclis görüşmeleri sürüyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yaklaşık 600 bin 4B'li memurlar 4 A'lı olacak.

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Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi? 4B’li memurlar 4A’lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Sözleşmeliye kadro tasarısında kadroya geçecek personel ve özellikleri şöyle belirleniyor:

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Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi? 4B’li memurlar 4A’lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

28.11.2022 tarihi itibarıyla ;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1O/A maddesi,

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Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi? 4B’li memurlar 4A’lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...

3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, -

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,