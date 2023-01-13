13 Ocak 2023, Cuma
Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? 4B'li memurlar 4A'lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4B'den 4A'ya geçecek sözleşmeli personel için 12 maddelik taslak metin hazırlanmıştı. Yüz binlerce sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro düzenlemesi 12 Ocak Perşembe günü Meclis'e geldi. Şimdi ise gözler kimlerin kadroya geçeceğinde. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçilerine kadro var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:37
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