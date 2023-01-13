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Haberler Galeri Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

Memur ve memur emeklisi, 2023 Ocak zammı maaş farkı ödemelerinin tarihini merak ediyor. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile memur ve memur emeklilerine yüzde 16,48 zam oranı ortaya çıkmıştı. İlave zam ile bu oran yüzde 30'a çıkarıldı. 14 günlük maaş farkı ödemesinin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:34
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Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

Zamlı memur maaşları ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından memur ve memur emeklisinin maşa farkının hangi tarihte yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

MEMUR VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Memur emeklilerinin maaşları ise her ayın 1'i ve 5'i arasında ödeniyor. Ocak ayında memur emeklileri zamsız maaşlarını aldılar şimdi ise gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi.

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Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı memur maaşı ödemelerinin 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor. Maaş farkının yetişmemesi durumunda ise bu ödemeler bir sonraki hafta içerisinde 'Ek bordro' ile yapılacak.

Memur emeklileri ise her ayın 1'i ve 5'i arasında yeni maaşlarını alıyor. Memur emeklilerinin maaş farklarının ise bu ayın sonuna doğru ödenmesi bekleniyor.

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Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

İşte mesleklere göre 2023 yeni memur maaşları:

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Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.724