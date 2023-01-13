Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...

Memur ve memur emeklisi, 2023 Ocak zammı maaş farkı ödemelerinin tarihini merak ediyor. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile memur ve memur emeklilerine yüzde 16,48 zam oranı ortaya çıkmıştı. İlave zam ile bu oran yüzde 30'a çıkarıldı. 14 günlük maaş farkı ödemesinin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...