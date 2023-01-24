İntibak yasası çıkacak mı? 2023’te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

İntibak düzenlemesi, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların gündeminde. 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıkların giderilmesi için talep edilen intibak konusunda beklenti sürüyor. 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilmesi bekleniyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte haberin detayları...

İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti: