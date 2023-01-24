İntibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER
İntibak düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanması talep ediliyor. 2023 yılında emeklilerin gelirlerinde artış yaşanırken, bir düzenleme de intibak için bekleniyor. İntibak konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte ayrıntılar...
İntibak düzenlemesi, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların gündeminde. 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıkların giderilmesi için talep edilen intibak konusunda beklenti sürüyor. 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilmesi bekleniyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte haberin detayları...
İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:
"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!
- AÖF Final sınavları Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Telafi sınavları hangi tarihte?
- İntibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi tarihte gerçekleşecek?
- Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 24 Ocak Kandil mi? En yakın kandil ne zaman? Regaip Kandiline kaç gün kaldı? Önemi ve fazileti nedir? 2023 KANDİL TAKVİMİ
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?
- Karnesini alan Kaçırmasın! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı şartları neler? Kimler başvurabilir?
- Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?