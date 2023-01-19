Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

Çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 2023 Ocak zammı ile aylıklarında yüzde 30 artış gören memur ve memur emeklileri, ek gösterge düzenlemesinin aylıklara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Maaşlardaki artışın yanı sıra ikramiyelerde de ne kadar artış getireceği merak edilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını yazımızda ele aldık. İşte tüm detaylar...