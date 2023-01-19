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Haberler Galeri Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

Çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 2023 Ocak zammı ile aylıklarında yüzde 30 artış gören memur ve memur emeklileri, ek gösterge düzenlemesinin aylıklara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Maaşlardaki artışın yanı sıra ikramiyelerde de ne kadar artış getireceği merak edilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını yazımızda ele aldık. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:31
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Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Düzenleme sonrası emekli maaşı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin detaylar belli oldu. Emekli olan memurların ek gösterge artışı nedeniyle fark alacağı oluştu. Peki, 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak? Ek gösterge il maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

Birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

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Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi.

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Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

EK GÖSTERGE ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni ek göstergenin memur maaşına etkisi sınırlı olacak. Takvim'de yer alan habere göre, ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında ise 260 lira artış olacak.

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Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?

Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirecek.