19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Enlerin havalimanı: İstanbul! 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlıyor

Enlerin havalimanı: İstanbul! 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
ABONE OL
Enlerin havalimanı: İstanbul! 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlıyor

Havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium'un verilerine göre İstanbul Havalimanı, dünyanın "bağlantısı en fazla" havalimanları arasında ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cirium'un "Dünyanın Bağlantısı En Fazla Havalimanları" listesi yayımlandı.

Lufthansa'nın Almanya'da bulunan ana merkezi Frankfurt Havalimanı, 330 destinasyona bağlantısıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak Frankfurt Havalimanı'nı 2. sıradan takip etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 308 destinasyona uçuş imkanıyla üçüncü sırayı elde etti.

Listeye göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı dördüncü, ABD'den Chicago O'Hare Havalimanı beşinci, yine ABD'den Dallas-Fort Worth Havalimanı altıncı, Birleşik Arap Emirliği'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı sekizinci, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Fiumicino Uluslararası Havalimanı dokuzuncu, ABD'de bulunan Denver Havalimanı ise onuncu oldu.

İstanbul Havalimanı 2023’e de zirvede başladı İSTANBUL HAVALİMANI 2023'E DE ZİRVEDE BAŞLADI
İstanbul Havalimanı 2022’ye damgasını vurdu! İSTANBUL HAVALİMANI 2022'YE DAMGASINI VURDU!
İşte İstanbul Havalimanı’nın 2023 hedefi İŞTE İSTANBUL HAVALİMANI'NIN 2023 HEDEFİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA