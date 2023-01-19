DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB’nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları

Dolar ne kadar, sorusu yurt içi piyasalarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Dün 18,7950 liradan işlem gören dolar kuru, bugüne 18,7940 liradan başladı. Güne yatay seyirle başlamayan dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına nasıl tepki verdiği merak ediliyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 19 Ocak canlı döviz kurları...

TCMB'NİN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

TCMB faiz kararı henüz açıklanmadı. Dolar kuru haberin yazıldığı saatte 18,8007 TL seviyelerinde işlem görüyor.