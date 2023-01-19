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DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB’nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları

Son dakika... Dolar kuru güncel fiyatlar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası araştırılmaya başlandı. Dolar/TL dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan kapanmasının ardından bugüne 18,7940 liradan başladı. TCMB'nin faiz kararı sonrası güncel döviz kurları merak ediliyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 19 Ocak canlı döviz kurları...

Dolar ne kadar, sorusu yurt içi piyasalarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Dün 18,7950 liradan işlem gören dolar kuru, bugüne 18,7940 liradan başladı. Güne yatay seyirle başlamayan dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına nasıl tepki verdiği merak ediliyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 19 Ocak canlı döviz kurları...

TCMB'NİN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

TCMB faiz kararı henüz açıklanmadı. Dolar kuru haberin yazıldığı saatte 18,8007 TL seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7980 seviyelerinde işlem gördü. Dün en düşük 18,7351 ve en yüksek 18,8204 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan tamamladı.

Dolar endeksi, dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparlanarak 102,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirde 1,0790'dan alıcı buluyor.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü ve resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini bildirdi.

Dün, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika faizinde yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu vurguladı.

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLDU?

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