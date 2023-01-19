DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
Son dakika... Dolar kuru güncel fiyatlar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası araştırılmaya başlandı. Dolar/TL dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan kapanmasının ardından bugüne 18,7940 liradan başladı. TCMB'nin faiz kararı sonrası güncel döviz kurları merak ediliyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 19 Ocak canlı döviz kurları...
Dolar ne kadar, sorusu yurt içi piyasalarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Dün 18,7950 liradan işlem gören dolar kuru, bugüne 18,7940 liradan başladı. Güne yatay seyirle başlamayan dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına nasıl tepki verdiği merak ediliyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 19 Ocak canlı döviz kurları...
TCMB'NİN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?
TCMB faiz kararı henüz açıklanmadı. Dolar kuru haberin yazıldığı saatte 18,8007 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu vurguladı.
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- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
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