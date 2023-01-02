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İstanbul Havalimanı Avrupa'da tek! 2022'ye damgasını vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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İstanbul Havalimanı Avrupa’da tek! 2022’ye damgasını vurdu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2022 detaylı raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1156 uçuşla yıl genelinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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