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Son dakika! EPDK duyurdu: Geri ödeme başladı faturalara yansıyacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Son dakika! EPDK duyurdu: Geri ödeme başladı faturalara yansıyacak

Azami Uzlaştırma Fiyat mekanizması ile ilgili şirketlerin geri ödeme süreci başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar TL’ye yaklaşan kısmının tahsil edildiğini açıkladı.

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