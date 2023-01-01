Son dakika: İstanbul Havalimanı’nın 2023 hedefi: 70 milyon yolcu

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz üçüncü yıl sonunda yine Avrupa'da birinci havalimanı olacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem kargo hem de yolcu tarafındaki sayılarımızda artış sağlayarak çok başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2023 için çok daha umutluyuz. Gerek turizm için gerek lojistik ve ulaştırma sektörü için çok umutluyuz. Her yeni başlangıç önemlidir ama 2023 özellikle çok olumlu ve ümitli başlayacağımız bir sene. İstanbul Havalimanı'nda 2022'yi 64-65 milyon arasında yolcuyla bitireceğiz. Bu çok önemli bir başarı. Geçen seneyi 37 milyonla bitirmiştik. Bu sene neredeyse pandemi öncesindeki yolcu rakamımız olan 68 milyon yolcuya yaklaşmış olacağız. Özellikle bu yılın ikinci yarısında 2019'un ya yakınında ya da biraz üstünde bir rakamla performans göstermiş olacağız. Gelecek yıl için gerek Türk Hava Yolları'nın büyümesi, gerekse yeni hava yolu firmalarının İstanbul Havalimanı'na uçmaya başlayacak olmasıyla 70 milyonun üstünde yolcuyu hedefliyoruz."

Samsunlu, 2023'ün hem dünyaya hem Türkiye'ye huzur, güvenlik, ekonomik büyüme ve sağlık getirmesini temenni ederek, İstanbul Havalimanı'nda beklenen performansı gösterecekleri dile getirdi.