İstanbul Havalimanı 2023'e de zirvede başladı! 1260 uçuş ile Avrupa'nın en yoğunu
İstanbul Havalimanı 2023'e de Avrupa'nın zirvesinde başladı. İstanbul Havalimanı, 5-11 Ocak arasında günde ortalama 1260 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, 5-11 Ocak arasında İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1260 uçuş gerçekleşti. Bu tarihler arasındaki uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2023'e de zirvede başladı.
Londra Heathrow Havalimanı 1156 seferle ikinci, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı da 1115 uçuşla üçüncü en yoğun havalimanı oldu.
Rapora göre ayrıca, 5-11 Ocak haftasında Türkiye günlük ortalama 2 bin 305 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip 6. ülke oldu. Söz konusu dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları da günlük ortalama 1280 uçuşla 2. sırada yer aldı.
AVRUPA'DA TEK! 2022'YE DE DAMGASINI VURDU
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2022 detaylı raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1156 uçuşla yıl genelinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
EUROCONTROL, 2022'nin Avrupa havalimanları ve havayolu trafiğine yönelik kapsamlı raporunu yayınladı.
Kovid-19 salgınının başlangıç tarihi olan 2019 yılı ile karşılıklı değerlendirmenin yapıldığı rapora göre, Avrupa'daki havalimanları içerisinde salgın öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1140 uçuşla Amsterdam, 1122 uçuşla Paris, 1048 uçuşla Frankfurt, 1042 uçuşla Londra havalimanları takip etti.
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