İstanbul Havalimanı 2023’e de zirvede başladı! 1260 uçuş ile Avrupa’nın en yoğunu

Rapora göre ayrıca, 5-11 Ocak haftasında Türkiye günlük ortalama 2 bin 305 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip 6. ülke oldu. Söz konusu dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları da günlük ortalama 1280 uçuşla 2. sırada yer aldı.