TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
"TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ arsa kuraları noter huzurunda gerçekleşecek. TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde arsa ve iş yeri kura çekimi yapılacak. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
"TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Arsa Kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan tarafından eylül ayında müjdesi verilen TOKİ kura çekimi tarihleri TOKİ Arsa başvurusunda bulunan binlerce kişinin gündemine geldi. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.
TOKİ Arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.
Öte yandan Bakan Kurum TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlara yayınladığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer vermişti;
" Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."
Bu bilgilere göre kura çekiminin mart ayına kadar yapılması bekleniyor.
TOKİ ARSA ÖDEME PLANI
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.
Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.
Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
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