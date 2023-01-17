Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin mart ayında maaşlarını alacağını söyledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
Düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Akbaşoğlu, "Bu bir süreç sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız." dedi.
Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.
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