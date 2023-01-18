Sözleşmeli personele kadroya geçiş rehberi! 30 günde başvuru, 60 günde atama | Kadroya alınan meslek grupları...
Kamuda görevli öğretmen, hemşire, ebe de dâhil 460 bine yakın sözleşmelinin kadroya geçişinde ayrıntılar netleşti. Kadroya geçişte, 28 Kasım’dan önce işe başlayanlar 30 gün içinde başvuracak. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde atamalar yapılacak.
Kamuda görevli öğretmen, hemşire, ebe de dâhil 460 bine yakın sözleşmelinin kadroya geçişinde ayrıntılar netleşti. Komisyonda kabul edilen yasa yürürlüğe girdikten sonra 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar 30 gün içinde başvuruda bulunulabilecek.
Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atamalar gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süreleri öğrenim durumuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece, kademe tespitinde değerlendirilecek.
KADROYA ALINAN MESLEK GRUPLARI
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek. İstihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak. Nakil için 4 yıl şartı aranacak. Memur kadrosuna atanan aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak. Bulundukları pozisyon ile aynı unvanlı memur kadrosu olmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
YENİ BAŞLAYAN SÖZLEŞMELİLER
Kamuda yeni işe başlayacak sözleşmeli personel için 3 + 1 modeli uygulanacak. Sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece sözleşmeli personelin artık kadro problemi kalmayacak.
Yasal düzenlemeden sonra mahalli idareler de işe girecek sözleşmeli personel için de 3+1 modeli uygulanacak. Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
YENİ MALİ, SOSYAL HAKLAR
Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.
60 GÜNDE ATAMALAR YAPILACAK
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek. Yazılı olarak başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak. Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanması KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.
ÜCRETSİZ İZİN, EVLAT EDİNME
Teklife göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.
AÇIKTAN VEKİL EBE, HEMŞİRE OLANLAR
Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.
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