Sözleşmeli personele kadroya geçiş rehberi! 30 günde başvuru, 60 günde atama | Kadroya alınan meslek grupları...





KADROYA ALINAN MESLEK GRUPLARI



Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek. İstihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak. Nakil için 4 yıl şartı aranacak. Memur kadrosuna atanan aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak. Bulundukları pozisyon ile aynı unvanlı memur kadrosu olmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.