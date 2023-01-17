Türkiye ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerine alternatif üretti! Macaristan alım yapacak mı?

Macar Bakan Szijjarto da, Macar ordusunun silahlarını yenilediklerini belirterek, "Silahları satın alınca ilk olarak müttefikler aklımıza geliyor. NATO ülkeleri, mesela Türkiye ve diğer NATO müttefikleri. Türkiye ile de anlaşmamız var. Masada açık teklifler var. Tabi ki bütün bunları ilk olarak Savunma Bakanlığı daha sonra da hükümet değerlendiriyor" dedi.

Türkiye'de HIMARS'a alternatif olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG ve TRLG sistemleri bulunuyor.