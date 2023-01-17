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Türkiye ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerine alternatif üretti! Macaristan alım yapacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Türkiye ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerine alternatif üretti! Macaristan alım yapacak mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerine alternatif ürettiğini dile getirdi. Macaristan'ın alım yapmak için düşünce sürecinde olduğunu belirten Bakan Varank, HIMARS'a rakip olarak TRG ve TRLG sistemlerinin geliştirildiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'da Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda, "ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerine alternatif ürünleri Türkiye'de üretiyoruz" dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı.

"TÜRKİYE'DE TRG VE TRLG VAR"

Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte yaptığı ortak basın açıklamasında gündemde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinin satın alınıp alınmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank, "Macaristan bir adım atacak mı atmayacak mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim, ona alternatif ürünleri biz Türkiye'de üretiyoruz bunlarla ilgili de ihtiyaç varsa biz bu ürünlerle ilgili gerekli desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Macar Bakan Szijjarto da, Macar ordusunun silahlarını yenilediklerini belirterek, "Silahları satın alınca ilk olarak müttefikler aklımıza geliyor. NATO ülkeleri, mesela Türkiye ve diğer NATO müttefikleri. Türkiye ile de anlaşmamız var. Masada açık teklifler var. Tabi ki bütün bunları ilk olarak Savunma Bakanlığı daha sonra da hükümet değerlendiriyor" dedi.

Türkiye'de HIMARS'a alternatif olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG ve TRLG sistemleri bulunuyor.

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