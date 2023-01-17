Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda çalışmalar sürüyor: Seyahat süresi 2 saate düşecek





"1 MİLYON 400 BİN VATANDAŞIMIZ DA ARTIK HIZLI TREN İLE SEYAHAT ETME İMKANINA KAVUŞACAK"



Hattaki yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Karaismailoğlu, "Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Projesi ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforu ile tanıştırıyoruz. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız da artık hızlı tren ile seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

"49 ADET TÜNEL VE 27 KİLOMETRE OLAN 49 VİYADÜK İNŞA ETTİK"



Proje ile ilgili teknik bilgilere yer veren Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızda Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağ Madeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunmakta. Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktık. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapıları inşa ettik. Çok zorlu bir coğrafya üzerinde toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel ve 27 kilometre olan 49 viyadük inşa ettik. 5 bin 125 metre ile projenin en uzun tünelini Akdağ Madeni bölgesinde, 2 bin 220 metre en uzun demir yolu viyadüğünü ise Çelikli'de inşa ettik. 90 metre ile Türkiye'nin en uzun açıklığına sahip demir yolu viyadüğü ile yine 90 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek demir yolu viyadüğünü de Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattımızda ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 630 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk valsız yol uygulaması gerçekleştirdik. Yine proje çerçevesinde Sivas'ta yerli ve milli buz önleme tesisi yaptık" şeklinde konuştu.