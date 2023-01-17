"Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteği yapılıyor. Aile destek ödeme tarihleri, ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?