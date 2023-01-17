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Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?

"Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğal gaz yardım ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Doğal gaz yardım tutarı ile hesaplara 900 TL ila 2.500 TL arasında ödemeler yapılacak. Peki, Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?

"Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteği yapılıyor. Aile destek ödeme tarihleri, ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi aralık ayında yapılmıştı. Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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