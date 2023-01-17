İstanbul havalimanlarında yoğunluk! Geçen yıl 95 milyonu aşkın yolcu yararlandı

İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU SAYISINI YÜZDE 73 ARTTIRDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı geçen yıl 64 milyon 486 bin 178 yolcu kullandı. Bu yolculardan 15 milyon 894 bin 315'i iç, 48 milyon 591 bin 863'ü ise dış hatlardan seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda 2021'de iç hatlarda 10 milyon 626 bin 237, dış hatlarda ise 26 milyon 505 bin 670 yolcu ağırlanmıştı.

Geçen yılki yolcu sayısı 2021 ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 49, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 83 artış yaşandı.

Önceki yıl da 37 milyon 181 bin 907 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, 2022'de 27 milyon 304 bin 271 yolcu artışı kaydedildi. Yolcu sayısının yüzde 73 arttığı hesaplandı.