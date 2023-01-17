17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
ABONE OL
Son dakika: EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Milyonlarca EYT'li vatandaşlar ilk maaşların alınacağı tarihi araştırıyor. EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan 2 milyondan fazla kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu. Gözler Meclis'e çevrişmiş durumdayken konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi alacağını söyledi. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacak? İşte, detaylar...

"EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusu milyonların gündeminde. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, "EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacak?" İşte, EYT ile ilgili son dakika açıklamaları!

TARİH VERİLDİ!

Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'nin yakında Meclis'e sunulacağını belirtmişti. EYT'nin bu ay içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, ''EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Dolayısıyla Meclis'in kendi çalışma takvimi içerisinde sonuç alınacak.'' sözleri yer aldı.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'de yaş şartı bulunmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. EYT için öncellikle olarak 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de 5 bin prim gün sayısı şartı ve, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.

Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA