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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programına katıldı. Bakan Nebati "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde, ve bu düşüş eğilimi devam edecektir" dedi.

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