Antalya yıla rekorlar başladı! 5 günde 47 bin 380 turist



2021'de toparlanma sürecine giren Antalya turizmi, 2022'de 2019'un rekorunu geçmeyi hedeflerken, bu kez en önemli iki pazar olan Rusya ile Ukrayna arasında şubatta savaş başladı. Savaşa rağmen 2019 rekoru geçilemese de 13 milyon 432 bin 593 turistle 2019'un yüzde 16 gerisinde kalındı.



Yıl olarak 2019, Ocak ayı olarak ise 2020 Ocak ayıyla en yüksek turist sayısı rekorlarına sahip kentte, 2023 hedefini Vali Ersin Yazıcı, 'tüm yılların en yüksek rakamı' olarak 17 milyon açıkladı.