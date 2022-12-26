Turistlerin tercihi Türkiye oldu! İtalya’yı geride bırakarak ilk 3’e yükseldi





'GURUR VERİCİ SONUÇ'



UNWTO'nun oran olarak açıkladığı verilere göre ilk 10 ülkeyi sıralayan Yavuz, "Fransa 82 milyon, İspanya 74 milyon, Türkiye 51 milyon, İtalya 50 milyon, ABD 50 milyon, Meksika 40 milyon, Yunanistan 29 milyon, İngiltere 28 milyon, İsrail 27 milyon, Almanya 25 milyon. Pandemi birçok ülkenin turizmine ağır hasarlar verirken, Türkiye'nin pandemi öncesine dönmek ile kalmayıp ilk 3'te girmesi tabi ki gurur verici bir sonuç" dedi.



'2023 DAHA BEREKETLİ OLACAK'



Türkiye'nin başarısında sektörün büyük payı olduğunu belirten Yavuz, "Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla hava sahası kapandığından Rus ve Ukraynalı misafirlerin Türkiye dışında tatil seçenekleri oldukça sınırlıydı. Bu yıl Türkiye'ye 5 milyon Rus, 630 bin Ukraynalı misafir geldi. Pandemi ve savaş nedeni ile gerçekleşen fiyat artışları İtalya ve İspanya'da kayıplara yol açarken, turistlerin önemli bir kısmı rotasını bu ülkelerden Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'e çevirdi. Birçok ülkede yaşanan personel sıkıntısı uçak iptallerine kadar gitti hatta açılamayan oteller üzerine eklenince önemli kayıplar kaçınılmaz oldu. Uzak destinasyonlar gerek ekonomik nedenlerden gerekse pandemi endişesinden dolayı çok kan kaybetti. 2023 daha bereketli bir yıl olacak. Türkiye artık dünya turizminin tartışılmaz ülkelerinden biri. Bundan sonra rakibimiz, İspanya" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN