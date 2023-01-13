Son dakika: Memur ve emekli zamlarında flaş gelişme! Milyonları ilgilendiren karar yürürlüğü girdi
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Diğer yandan en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Peki kim ne zaman maaş alacak? İşte detaylar...
Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL
Yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.
Kanuna göre, asgari ücret desteği ocak-haziran 2023'te de devam edecek.
PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ TUTARI 500 LİRA
Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022'nin aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; ocak-haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
Prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 500 lira olarak esas alınacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.
YÜZDE 30'LUK ZAM
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.
2023 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığının 5.500 TL'ye yükselten teklifi TBMM'ye sundu. Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Memur maaşları için ödemelerin 15 Ocak 2023'te yapılması bekleniyor. Maaş farkının yetişmemesi durumunda ise bu ödemeler bir sonraki hafta içerisinde 'Ek bordro' ile yapılacak.
Bazı memurlara yasa Meclis'ten geçmeden önce 'DUYURU' adı altında bildiride bulunuldu. İşte o metin:
"03 Ocak 2023 günü açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte zam oranı yüzde 16,48 olarak gerçekleşmiş akabinde ilave zam yapılma kararı alınmış ve yeni zam oranı yüzde 30 olarak açıklanmıştır.
Ancak yeni zam oranı henüz Meclis'ten geçip kanunlaşmadığı için 15 Ocak 2023 maaşları yüzde 16,48'den yapılacak olup ilave zam ödemesi takip eden hafta içerisinde ödenecektir."
Memur emeklileri ise her ayın 1'i ve 5'i arasında yeni maaşlarını alıyor. Memur emeklileri zamsız maaşlarını Ocak ayı için aldı. Bu ayın sonuna doğru memur emeklilerinin maaş farklarının ödenmesi bekleniyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
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