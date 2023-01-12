12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Zamlı maaşlar yetişecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığından memur maaşlarına ilişkin açıklama

Zamlı maaşlar yetişecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığından memur maaşlarına ilişkin açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
ABONE OL
Zamlı maaşlar yetişecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığından memur maaşlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve 14 günlük farkın ödenebilmesi amacıyla Bakanlık sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve fark tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA