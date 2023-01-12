Zamlı maaşlar yetişecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığından memur maaşlarına ilişkin açıklama
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve 14 günlük farkın ödenebilmesi amacıyla Bakanlık sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve fark tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada şunları kaydedildi:
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.
Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.
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