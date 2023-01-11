Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı! İkinci el konutta kampanya olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var."