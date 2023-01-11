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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı! İkinci el konutta kampanya olacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı! İkinci el konutta kampanya olacak mı?

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." ifadelerine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var."

İKİNCİ EL KONUTTA KAMPANYA MESAJI

Bakan Nebati milyonların merak ettiği ikinci el konutta kampanya olacak mı sorusuna cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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