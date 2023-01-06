06 Ocak 2023, Cuma
İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? Ödeme planlaması nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ikinci el konutlar içinde çalışmaların yapılacağını aktarmasının ardından vatandaşlar "İkinci el konut kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Orta Gelirliye Konut Kampanyası müjdesinin hemen ardından ikinci el konutlar işçinde ikinci müjde geldi. Peki ikinci el konut kredisi başvuruları başladı mı? 2. el konut kredisi var mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:02
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