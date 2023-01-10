İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Kurum, ikinci el konutla ilgili kampanyanın ne zaman hayata geçirileceğiyle ilgili de, "Kısa vadede bir şey beklemeyin; ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik. 'Alt gelirlilere destek olacağız' dedik. Alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. 'Orta gelire destek olacağız' dedik; orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık; işte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 milyon arası 0,79, 4-5 milyon arası 0,99 olacak şekilde. Burada önceliğimiz; ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler" diye konuştu.