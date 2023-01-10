HaberlerGaleriİkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?
İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?
Dar gelirli ve orta gelirliye yönelik konut kampanyasının duyurulmasının ardından gözler ikinci el konut kampanyasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...