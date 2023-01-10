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Haberler Galeri İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Dar gelirli ve orta gelirliye yönelik konut kampanyasının duyurulmasının ardından gözler ikinci el konut kampanyasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 15:33
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İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

İkinci el konut kredisi kampanyası, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dar gelirli ve orta gelirli hanelere yönelik başlatılan konut kampanyalarının ardından gözler ikinci el konuta çevrilmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, ikinci el konut kampanyasına ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Peki, ikinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum, "İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

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İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut kampanyasıyla ilgili, "İkinci el konut alacaklar için ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar" dedi.

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İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Kurum, ikinci el konutlarla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Şu anda bizim önceliğimiz; bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını artırmak, istihdamı-üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" dedi.

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İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Kurum, ikinci el konutla ilgili kampanyanın ne zaman hayata geçirileceğiyle ilgili de, "Kısa vadede bir şey beklemeyin; ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik. 'Alt gelirlilere destek olacağız' dedik. Alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. 'Orta gelire destek olacağız' dedik; orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık; işte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 milyon arası 0,79, 4-5 milyon arası 0,99 olacak şekilde. Burada önceliğimiz; ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler" diye konuştu.