Son dakika: Cep telefonu satışlarında 12 bin liranın üzerinde 3 taksit imkanı! Ticaret Bakanlığı açıkladı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığından cep telefonu satışına ilişkin taksit düzenlemesi geldi. Bakanlık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi.
Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
VADE SINIRI 3 AY OLDU
Buna göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında vade sınırı 3 ay oldu.
TÜKETİCİ KREDELERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ
Cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı değişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.
BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.
Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.
Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.
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