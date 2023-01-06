Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

Orta Gelirliye Konut kredi şartları neler sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi verecek bankaların hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ bünyesinde ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yeni umudu TOKİ Yeni Evim kampanyası oldu. Peki Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Başvurular ne zaman başlıyor?