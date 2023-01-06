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Haberler Galeri Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

Orta Gelirliye Konut kredi şartları neler sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi verecek bankaların hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ bünyesinde ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yeni umudu TOKİ Yeni Evim kampanyası oldu. Peki Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Başvurular ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:50
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Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

Orta Gelirliye Konut kampanyasının detayları sıklıkla merak ediliyor. Düşük faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş kredi başvurusunun hangi bankadan yapılacağını öğrenemeye çalışıyor. Peki 0.69 faiz oranıyla TOKİ Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Orta Gelirliye Konut kredi şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

0,69 FAİZ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projeye başvurular 16 Ocak'ta yapılabilecek. Vatandaşlar kendilerine uygun evi seçtikten sonra bankalara başvurarak kredilerini çekebilecek.

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Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

0,69 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

0,69 konut kredisi verecek bankaların hangisi olacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bankalardan açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Kredi faiz oranı yüzde 0.69'dan başlayan oranlar olacak. Peşinat ise yüzde 10 olarak belirlendi. İlk 3 yıl ödenecek aylık taksitlerinin tutarının belirli bir kısmını kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

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Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank... Yeni Evim Kampanyası başvuruları ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Programdan yararlanacak kişilerin konutunun olmaması

*Alınan konutlar 5 yıl satılamayacak