Karadeniz gazında sona doğru! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan güzel haber

Karadeniz gazını Mart 2023'te kullanıma sunma hedefi için yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bilgin, "Şu anda planlanan çalışmalarda bir aksaklık yok. Çalışmaların son aşamasına yaklaştık. En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor" diye konuştu.

Akdeniz'de bir iş planlarının olduğunu dile getiren Bilgin, "Bir sonraki hedefimizi Taşucu'nda keşif olup olmaması sonucuna göre planlayacağız ama şu anda henüz Taşucu ile ilişkili bir şey söylemek için erken. Hedef derinliğe henüz girmedik. Sondajımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.