Almanya’ya ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 18 milyar 910 milyon dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu geçen yıl da sürdürdü.

Almanya'yı, 14 milyar 362 milyon dolarla ABD, 12 milyar 250 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 231 milyon dolarla İtalya ve 10 milyar 477 milyon dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin dış satımı bu dönemde ABD'ye yüzde 11,8, İtalya'ya yüzde 5,3 ve Irak'a yüzde 16,4 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 7,2 azalış kaydetti.