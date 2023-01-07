Bakan Dönmez paylaştı: Enerji bağımsızlığımızın ateşi! İşte keşfedilen yerli gazın yakma testinden ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri sosyal medya adresi üzerinden paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, paylaşımında "Enerji bağımsızlığımızın ateşi" ifadesini kullanarak, yakma testinin Türkali-10 kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi'nde yapıldığı bilgisini verdi.
KARADENİZ GAZI MARTTA ŞEBEKEYE BAĞLANACAK
Son yıllarda hem karada hem denizde yaptığı arama ve sondaj çalışmalarıyla doğal gaz alanında önemli adımlar atan Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve revize edilen rezerv ölçümüyle 710 milyar metreküpe ulaşan yerli gazı martta şebekeye bağlayacak.
Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından da teyit edilen rezerv, konutların 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunuyor.
Yeni gaz keşfinin, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacağı öngörülüyor.
Söz konusu doğal gaz rezervinin bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.
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