0850’li numara kabusu sona eriyor! İnternet ve TV aboneliğinde aldatmacaya son



Bilgilendirmenin yapılmasının ardından tüketicilere "Bu hizmet 'İşletmeci unvanı' tarafından sunulacaktır. Başka bir işletmeci ile ortak olarak sunulan bir hizmet değildir. Başvurunuz kapsamında varsa aldığınız diğer internet, sabit telefon ve/veya TV hizmetlerinden bağımsız olarak yeni bir aboneliğiniz olacak ve hizmet aldığınız sürece ayrıca faturalandırılacaksınız.