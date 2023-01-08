0850’li numara kabusu sona eriyor! İnternet ve TV aboneliğinde aldatmacaya son
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleşen aramalar nedeniyle tesis edilen yeni aboneliklerin çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olması sebebiyle düzenlemeye gidiyor. 0850'li numara kabusu sona eriyor. Komisyonlu çalışan sahtekarlara geçit verilmeyecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleşen aramalar nedeniyle tesis edilen yeni aboneliklerin çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olması sebebiyle düzenlemeye gidiyor.
Düzenlemeyle internet, sabit telefon ve tv aboneliklerinde 0850'li numaralardan arayan ve aslında abonelik sözleşmesi yapacağı kurumların doğrudan çalışanı olmayan, komisyonlu çalışan sahtekarlara göz açtırılmayacak.
BTK Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı. Düzenleme kapsamında internet, sabit telefon ve tv aboneliklerine standart getiriliyor.
TEYİT ARAMASI YAPILACAK
Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bu durumun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, söz konusu tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.
Düzenleme ile işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.
Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.
Aboneliğin acente ya da bayi kanalı ile oluşturulduğu durumlarda işletmeci acente/bayinin adı, ili ve ilçesi bilgisine yer verilecek. Diğer yöntemler ile oluşturulduğu durumlarda işletmeci yetkili temsilcisinin adı, soyadı bilgisine de SMS içerisinde yer verilecek.
ÜCRETLER KONUSUNDA DETAYLI BİLGİLENDİRME OLACAK
Teyit aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret, aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Bilgilendirmenin yapılmasının ardından tüketicilere "Bu hizmet 'İşletmeci unvanı' tarafından sunulacaktır. Başka bir işletmeci ile ortak olarak sunulan bir hizmet değildir. Başvurunuz kapsamında varsa aldığınız diğer internet, sabit telefon ve/veya TV hizmetlerinden bağımsız olarak yeni bir aboneliğiniz olacak ve hizmet aldığınız sürece ayrıca faturalandırılacaksınız.
Bu abonelikle varsa diğer internet, TV ve/veya sabit telefon abonelikleriniz iptal edilmiş olmayacaktır. Bu kapsamda yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklindeki bilgilendirme yapılacak. Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.
UYMAYANA CEZA VERİLECEK
Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.
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