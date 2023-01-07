Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi? SON DURUM!

2022 yılında hayata geçirilen Aile Destek Programı ödemelerine bu yıl zam gelip gelmediği merak ediliyor. Ocak ayında milyonların geliri yükselirken, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında Aile Destek Programı ödemeleri yer aldı. Peki, aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi? İşte haberin detayları...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.