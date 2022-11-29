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İstanbul’da turizmde yeni rekor

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 08:27
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 10 ayında toplam 13 milyondan fazla turist ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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