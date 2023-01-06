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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,86 artışla 5.262,78 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile turizm oldu.

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