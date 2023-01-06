Ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlar?
Ulaşım desteği başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başlatıldığını açıkladı. Peki, Ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlar?
Ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlar? sorularının cevapları araştırılan konular arsaında yer alıyor. Şehir dışında okuyan ve bilet desteği almak isteyen öğrenciler yeni yıla kısa bir zaman kala ulaşım desteği ücretlerini gündemlerine aldı. Peki, ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlar?
2023 ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETİ NE KADAR?
Ailesinden uzakta eğitim alan öğrencilerin, bir yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak. 2022 yılında bilet başında öğrencilere verilen destek ücreti 500 TL olarak belirlenmişti.
2023 yılında öğrenci ulaşım desteği ücreti artırılarak 750 TL'ye çıkartılacak. Böylece üniversite öğrencileri 2023 yılında toplam 3 bin TL ulaşım desteği alacak.
ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ulaşım Desteği başvurusunu sadece öğrenciler değil aileleri de yapabiliyor. Öğrenci ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru işlemleri, bizzat gerçekleştirilecek. Yapılacak değerlendirme sonrasında öğrencilerin ulaşım desteği alıp alamayacağı karara bağlanacak.
ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ailesinden uzakta eğitim görenler, 25 yaşının altındaki lisans öğrencileri ve Türk Vatandaşı öğrenciler Ulaşım Desteği başvurusunda bulunabilir. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ulaşım desteği alamayacak.
BAKAN YANIK DETAYLARI AÇIKLADI
Bakan Yanık, öğrencilere yönelik başlatılan ulaşım yardımı programı ile ilgili açıklamasında, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilk, orta ve yükseköğretim öğrencileri için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.
Bakan Yanık, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.
Bakan Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini söyledi.
Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
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