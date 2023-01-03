Borsa İstanbul 2023'e üst üste rekorla başladı
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 5.697,61 puan ile rekor seviyeden başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80`le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,08`le bilişim oldu.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,51 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 5.697,61 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS İLETİŞİM OLDU
Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,08'le bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından kapanış rekorunu yüzde 2,76 geliştirerek 5.661,10 puana taşıdı.
Analistler, küresel pay piyasalarında çoğu yatırımcının tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini söyledi.
Bugün yurt içi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Ekonomistler, aralıkta TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.
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