Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni konut projesi sinyali
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunurken, vatandaşlara yeni konut projesi sinyali verdi. Bakan Kurum, "İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin teslim töreni için gittiği Manavgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Kurum uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız" dedi.
Bakan Kurum, "Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" mesajını verdi.
YENİ EVİM KAMPANYASI
Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla ödeyebilecek.
Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği`ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.
0,69`dan başlayan vade farklı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40`ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.
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