Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan yeni konut projesi sinyali

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği`ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.

0,69`dan başlayan vade farklı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40`ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.