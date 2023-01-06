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EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? 2023 EYT yasalaştı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak? 2023 EYT yasalaştı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?

EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağı milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 1999 öncesine ait sigorta girişi bulunan vatandaşlar EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının hemen ardından imkanlardan yararlanabilecek. Peki EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

1999 öncesine ait sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesinden faydalanabilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? 2023 EYT yasalaştı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, şunları söyledi;

"Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

EYT, Ocak ayı içerisinde tüm detayları ile Resmi Gazete'de yayımlanacak. EYT'nin yayımlanmasıyla birlikte en erken Şubat ayında ilk emeklilik maaşının alınması bekleniyor. 23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.

EYT'LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

Açıklanan son tutarla en düşük emekli maaşının 5.500 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu. EYT kapsamında emekli olacak olan SSK'lı vatandaşların en düşük bu tutarda emekli maaşı alması bekleniyor.

EYT'LİLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ?

EYT'de kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemi ise emekli olan işçiye işyerinde çalıştığı her bir yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenecek. Kıdem tazminatı tavan ücreti 2022 Temmuz-Aralık döneminde 15.371 lira olarak hesaplanırken 2023 Ocak-Haziran dönemi için 17 bin 904 liraya yükseltildi.

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