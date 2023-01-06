EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak? 2023 EYT yasalaştı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

EYT, Ocak ayı içerisinde tüm detayları ile Resmi Gazete'de yayımlanacak. EYT'nin yayımlanmasıyla birlikte en erken Şubat ayında ilk emeklilik maaşının alınması bekleniyor. 23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.