Orta gelirliye konut kampanyasında faiz 1’in altına inecek! İlk kez ev alacaklara bir müjde daha

İLK KEZ EV ALACAKLARA...

Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak.

Faizin yüzde 0.99'un altına indirilmesi hedefleniyor. Bakanlıklar illere göre gelir skalaları belirledi. Hane geliri belli bir düzeyin altında olanlar ve hiç evi olmayanlar kampanyaya başvuracak. Vade 15 yıl olması bekleniyor.