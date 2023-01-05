Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den zincir marketlere çağrı: Sizler de gelin elinizi taşın altına koyun

"ÇALIŞMA VE ÜRETME AZMİ VAR"

46 milyar dolar gelir beklediğimiz turizmde bugün dünyada en çok ziyaretçi çeken 4. ülke konumuna gelmiş durumda.

Dünya küçülme kaygıları yaşarken, Türkiye nasıl oldu da tüm bunları başarabildi. Her şeyden evvel Türkiye'nin güçlü vizyoner ve milleti ile kenetlenmiş bir lideri var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İkincisi insanımızın artan özgüveni var. Çalışma ve üretme azmi var. Dinamizmi var.

Üçüncüsü ülkemizin tarihinden kök bulan stratejik bir aklı ve sahip olduğu potansiyeli hayata geçirmek için çok kıymetli bir insan kaynağı var.

İşte Türkiye ekonomi modeli böyle bir denklem içerisinde küresel gelişmeleri dikkate alarak ve kendi potansiyelimizin farkında olarak ülkemizin güçlü yarınlarını inşa etmek için tasarlanmış özgün bir modeldir. Türkiye geçmişten bu yana bir kesimin dayatmaya çalıştığı hiçbir yere varmayan tozlu patikadan çıkmayı başarmış yepyeni bir yola girmiştir.