SON DAKİKA! Kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti! Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? İşte kıdem tazminatı için yeni hesaplama...

Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyordu. Emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından gözler kıdem tazminatı tavan ücret açıklamasına çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023?