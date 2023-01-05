SON DAKİKA! Kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti! Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? İşte kıdem tazminatı için yeni hesaplama...
Merakla beklenen kıdem tazminatı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? İşte kıdem tazminatı için yeni hesaplama...
Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyordu. Emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından gözler kıdem tazminatı tavan ücret açıklamasına çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023?
2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?
Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904,62 TL olacak.
10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
4857 sayılı İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanımaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.
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