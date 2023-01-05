SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti 2023 netleşti! Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti son dakika duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayılar ile zam oranlarını genelge ile açıklamasının ardından, yeni bedelli askerlik ücreti de hesaplandı. Bu yıl başvuru yapacak olan vatandaşlar, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.