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SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti 2023 netleşti! Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti 2023 netleşti! Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi... Bedelli askerlik ücreti ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşanırken, bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıklamasının ardından bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. Peki, 2023 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti son dakika duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayılar ile zam oranlarını genelge ile açıklamasının ardından, yeni bedelli askerlik ücreti de hesaplandı. Bu yıl başvuru yapacak olan vatandaşlar, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde yapılacak başvurularda, bedelli askerlik ücreti 93.258,44 lira olarak ödenecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

* Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

* Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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