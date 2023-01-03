Kaymakam maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni kaymakam maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bugün açıklanacak 2022 Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık veri belli olacak. Bu kapsamda memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Şimdi ise gözler yeni kaymakam maaşlarına çevrildi. Peki, Kaymakam maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? 1. sınıf 1/4 Kaymakam yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu saat 10.00'da açıklanacak. Çıkacak orana göre memurlara yapılacak zam oranı da belli olacak. Kaymakam maaşına yapılacak zam oranı belli olduğunda yeni maaş hesaplaması bu sayfada olacak.

Kaymakam 1. sınıf 1/4 maaşı:

2022 Temmuz: 27.574,00

2023 Ocak: **********