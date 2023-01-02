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Haberler Galeri Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası için heyecanlandıran açıklama geldi.Bakan Kurum orta gelirli ailelerin yüzünü güldürecek olan yeni konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Konunun ardından ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 17:43
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Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

"Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu projeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak. Peki, "Orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak, orta gelirliye konut başvuru şartları belli oldu mu, şartlar neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

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Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık." dedi.

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Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

Kurum; "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi.

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Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ DETAYLARI