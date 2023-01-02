02 Ocak 2023, Pazartesi
Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası için heyecanlandıran açıklama geldi.Bakan Kurum orta gelirli ailelerin yüzünü güldürecek olan yeni konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Konunun ardından ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 17:43
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11