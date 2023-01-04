En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı ve zam oranı netleşti. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?