Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

SON DAKİKA! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı için yayınlanan 5. Etap takvimine göre Ocak ayı TOKİ kura çekimi bugün Ankara ile başlıyor. Başvuru yapan vatandaşlar isim listesi sorgulamalarını kurum üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 14 ilçede inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura çekimi nihai isim listesi...