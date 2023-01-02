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Haberler Galeri Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında Ankara için kura çekimi gerçekleşecek. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri gerçekleşen canlı yayında sahiplerini buluyor. İşte, Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:17
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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

SON DAKİKA! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı için yayınlanan 5. Etap takvimine göre Ocak ayı TOKİ kura çekimi bugün Ankara ile başlıyor. Başvuru yapan vatandaşlar isim listesi sorgulamalarını kurum üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 14 ilçede inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura çekimi nihai isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2023 Pazartesi bugün Hatay ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

14 ilçede toplam 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.