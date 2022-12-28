Ev almak isteyenler dikkat! Konutta dev hamle: ’Yüzyılın Kampanyası’ geliyor | Faiz oranları ne kadar olacak?

GELİR SINIRI BELİRLENMESİ GÜNDEMDE

Kampanyadan gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için bir gelir sınırı belirlenmesi gündemde. Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde kampanya ile ilgili önemli bir detaya dikkat çekti.

İlk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız." Konut piyasasında azalan üretimle bozulan arz-talep dengesi ve artan maliyetler ciddi sonuçlar doğurdu. Son 1-1.5 yılda konut fiyatlarının ve kiralarının hızla yükselmesi her kesimi derinden etkiledi. Bu nedenle kampanya ile konut arzının artması ve piyasanın regüle edilmesi de hedefleniyor.



