Ev almak isteyenler dikkat! Konutta dev hamle: 'Yüzyılın Kampanyası’ geliyor | Faiz oranları ne kadar olacak?
Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber... Gayrimenkul sektörü ve tüketiciler, orta gelirli için düzenlenecek yüzyılın konut kampanyasını bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Peki ‘Yüzyılın Kampanyası’ adıyla açıklanacak dev hamlede faiz oranları ne olacak? İşte haberin detayları...
Hürriyet'in haberine göre 'Yüzyılın Kampanyası' adıyla açıklanacak dev hamlede hem konuta erişim kolaylaşacak, hem de üretim desteklenecek. Ocak ayında devreye alınması planlanan pakette en önemli argüman kredi faizi olacak.
15 YIL VADE İMKâNI
Bugün kamu bankalarında dahi kredi faizi yüzde 1.29-1.36 bandında. Özel bankalarda yüzde 2'nin üzerinde. Faizin yüksek ve kredi imkanlarının sınırlı olmasının tüketicileri zorladığını gören kamu, yeni kampanyada faizi yüzde 1'in altına düşürmeyi planlıyor.
Faiz oranının gelire göre farklı olması, ilk kez ev alacaklara ek avantaj sağlanması bekleniyor. Faiz oranı kadar ödeme süresi de alım kararında önemli bir kriter. Bu alanda da alıcıları rahatlatmak için 15 yıl vade imkânı getirilmesi düşünülüyor.
GELİR SINIRI BELİRLENMESİ GÜNDEMDE
Kampanyadan gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için bir gelir sınırı belirlenmesi gündemde. Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde kampanya ile ilgili önemli bir detaya dikkat çekti.
İlk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız." Konut piyasasında azalan üretimle bozulan arz-talep dengesi ve artan maliyetler ciddi sonuçlar doğurdu. Son 1-1.5 yılda konut fiyatlarının ve kiralarının hızla yükselmesi her kesimi derinden etkiledi. Bu nedenle kampanya ile konut arzının artması ve piyasanın regüle edilmesi de hedefleniyor.
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